СБУ встановить, хто на Львівщині опитували про незалежність регіону. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n121186-sbu-vstanovluie-osib-yaki-zapustyly-opytuvannya-pro-vidiednannya-galychyny-foto.html

Ракурс

Соціальне опитування про Галичину, як про «окрему державу», перевіряє Служба безпеки України.

Управлінням Служби безпеки України у Львівській області проводиться перевірка за фактом поширення в інтернеті провокаційного опитування, у якому йдеться про перспективи регіону на кшталт окремої незалежної держави чи приєднання до іншої держави. Про це 24 квітня повідомив прес-центр СБУ.

У спецслужбі заявили, що це опитування містить окремі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Зазначається, що СБУ намагається встановити усіх причетних до організації опитування та притягнути їх до відповідальності.

Правоохоронці закликали мешканців регіону не піддаватись на провокації та не сприяти публічному поширенню вказаного опитування. В СБУ вважають, що це опитування — елемент ворожої пропаганди.

Про провокаційне опитування повідомила журналіст Світлана Хитрова у Facebook. За її словами, громадянка опитувала громадян про те де краще буде жити мешканцям області: в межах України, окремо, або з Польщею.

«Жінку було шкода, просто заробляє від біди, а от замовників попитати б, чи вони знаютькримінальне законодавство. СБУ, ау», — написала Хитрова.

Нагадаємо, у Харкові суд заборонив діяльність проросійської організації «Русь триєдина», активістами якої були учасники «Антимайдану». Ця організація вимагала провести референдум щодо федералізації України.