Суд в Днепре взыскал с Бутусова 357 тыс. Грн за пост в Facebook о посетовал, фото - Replyua.net

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Бабушкинский райсуд в Днепре взыскал с журналиста Юрия Бутусова 357 тыс. грн морального ущерба за пост в Facebook (Фейсбук).

Речь идет о публикации на странице главного редактора издания «Цензор.нет» в декабре 2018 года информации о молебне в Днепре при участии президента Петра Порошенко, митрополита Епифания и бизнесмена Александра Петровского, сообщается в решении суда.

В посте Бутусова содержится фотография Порошенко и Петровского, а также цитата генпрокурора Юрия Луценко о бизнесмене с сайта ZN.ua. В частности, в ней утверждается, что Петровский известен в определенных кругах под именем Нарек, был лидером организованной преступной группировки, которая была разгромлена, а сам Петровский в 2005 году уехал из страны.

Суд признал эту информацию недостоверной, постановил взыскать с Бутусова моральный ущерб, обязал удалить пост и опубликовать опровержение.

Бутусов в Фейсбук отметил, что цитата Луценко относительно Петровского находится в открытом доступе на сайте «Зеркала недели», а совместная с Порошенко фотография — на сайте президента. Кроме того, главред добавил, что решение судья Татьяна Елисеева вынесла заочно — о заседании Бутусова не сообщали. Главред сообщил, что обжалует это решение.

Это не первый иск Петровского к журналисту. В августе 2018 года суд частично удовлетворил иск бизнесмена относительно публикаций, в которых также упоминалось его якобы уголовное прошлое.