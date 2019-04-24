Суд у Дніпрі стягнув з Бутусова 357 тис. грн за пост у Facebook про Наріка, фото — Replyua.net

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Бабушкінський райсуд у Дніпрі стягнув з журналіста Юрія Бутусова 357 тис. грн моральної шкоди за пост у Facebook (Фейсбук).

Йдеться про публікацію на сторінці головного редактора видання «Цензор.нет» у грудні 2018 року інформації про молебень у Дніпрі за участі Петра Порошенка, митрополита Епіфанія та бізнесмена Олександра Петровського, повідомляється у рішенні суду.

У пості Бутусова міститься фотографія Порошенка і Петровського, а також цитата генпрокурора Юрія Луценка про бізнесмена із сайту ZN.ua. Зокрема, у ній стверджується, що Петровський відомий в певних колах під ім’ям Нарік, він був лідером організованого злочинного угруповання, яке було розгромлене, а сам Петровський у 2005 році виїхав із країни.

Суд визнав цю інформацію недостовірною, постановив стягнути з Бутусова моральну шкоду, зобов’язав видалити пост та опублікувати спростування.

Бутусов у Фейсбук відзначив, що цитата Луценка стосовно Петровського перебуває у відкритому доступі на сайті «Дзеркала тижня», а спільна з Порошенком фотографія — на сайті президента. Крім того, головред додав, що рішення суддя Тетяна Єлісєєва винесла заочно — про засідання Бутусова не повідомляли. Головред повідомив, що оскаржить це рішення.

Це не перший позов Петровського до журналіста. У серпні 2018 року суд частково задовольнив позов бізнесмена щодо публікацій, у яких також згадувалося його буцімто кримінальне минуле.