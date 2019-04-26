«Вода Донбасса» обеспечивает водой всю Донецкую область, фото: «Деловой Славянск»

https://racurs.ua/n121294-voda-donbassa-okazalas-v-kriticheskom-finansovom-sostoyanii-iz-za-deystviy-okkupantov.html

Ракурс

Предприятие «Вода Донбасса», которое обеспечивает водой всю Донецкую область, оказалось в критическом финансовом состоянии из-за действий оккупационной администрации.

Об этом в своем Твиттере сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ).

В МинТОТ отмечают, что временно оккупированные территории потребляют 75% всей воды, поступающей в населенные пункты Донецкой области (примерно 950 тыс. куб. м воды из всего 1,25 млн куб. м ежедневно), однако оплата за воду из ОРДО почти отсутствует. С 2014 года уже накопился долг на сумму 3,8 млрд грн.

Положение, в котором оказалось предприятие, пресс-служба МинТОТ характеризует как «финансовый кризис».

«Вода Донбасса» — это коммунальное предприятие со штаб-квартирой в Мариуполе. Оно осуществляет добычу, распределение, транспортировку и подачу воды, а также водоотведение в Донецкой области.

Напомним, в апреле прошлого года «Вода Донбасса» сообщала, что автобус с работниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, в результате чего пять человек были ранены. Все пострадавшие получили пулевые ранения, их доставили в больницу в городе Ясиноватая.