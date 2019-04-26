«Вода Донбасу» забезпечує водою всю Донеччину, фото: «Деловой Славянск»

https://racurs.ua/ua/n121294-voda-donbasu-opynylasya-u-krytychnomu-finansovomu-stani-cherez-diyi-okupantiv.html

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Підприємство «Вода Донбасу», котре забезпечує водою всю Донеччину, опинилося у критичному фінансовому стані через дії окупаційної адміністрації.

Про це у своєму Твіттері повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

У МінТОТ наголошують, що тимчасово окуповані території споживають 75% усієї води, котра надходить в населені пункти Донецької області (приблизно 950 тис. куб. м води із загалом 1,25 млн куб. м щоденно), проте оплата за воду з ОРДО майже відсутня. З 2014 року вже накопичився борг на суму 3,8 млрд грн.

Становище, в якому опинилося підприємство, прес-служба МінТОТ характеризує як «фінансову кризу».

«Вода Донбасу» — це комунальне підприємство зі штаб-квартирою у Маріуполі. Воно здійснює видобування, розподілення, транспортування та постачання води, а також водовідведення у Донецькій області.

Нагадаємо, у квітні минулого року «Вода Донбасу» повідомляла, що автобус із працівниками Донецької фільтрувальної станції потрапив під обстріл, в результаті чого п’ятеро осіб були поранені. Усі постраждалі отримали кульові поранення, їх доставили до лікарні у місті Ясинувата.