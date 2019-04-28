Конфликт на Донбассе: Германия представит новую стратегию урегулирования. Фото: GoGetNews

https://racurs.ua/n121346-konflikt-na-donbasse-germaniya-predstavit-novuu-strategiu-uregulirovaniya.html

Ракурс

В Германии «Свободная демократическая партия» единогласно приняла документ, в котором описана новая стратегия для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Документ состоит из 12 пунктов, которые озвучат после рассмотрения в парламенте. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Предложение внесут в парламент через две недели. Инициатор движения Рената Альт считает, что немецкая штаб-квартира ООН должна дать новый импульс в развитии мирных переговоров между Россией и Украиной.

Издание утверждает, что европейская сторона стопорит решение конфликта, в то время как президент России Владимир Путин продолжает вести агрессивную политику.

Последние пять лет РФ руководила военными действиями на Донбассе. Согласно январскому отчету ООН, жертвами конфликта стали 13 тыс. человек и около 30 тыс. получили ранения.

Также подмечается, что регулярно нарушаются Минские соглашения о прекращении огня.

Издание подчеркнуло, что, хотя Франция и Германия являются частью нормандского формата, главы государств и правительств встречаются слишком редко, сводя все контакты к общению между министрами.

Как ранее сообщал «Ракурс», Путин заявил, что Россия может начать выдавать российские паспорта всем гражданам Украины.