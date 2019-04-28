Конфлікт на Донбасі: Німеччина представить нову стратегію врегулювання. Фото: GoGetNews

https://racurs.ua/ua/n121346-konflikt-na-donbasi-nimechchyna-predstavyt-novu-strategiu-vreguluvannya.html

Ракурс

У Німеччині «Вільна демократична партія» одноголосно прийняла документ, в якому описана нова стратегія для врегулювання ситуації на сході України.

Документ складається з 12 пунктів, які озвучать після розгляду в парламенті. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Пропозиція внесуть до парламенту через два тижні. Ініціатор руху Рената Альт вважає, що німецька штаб-квартира ООН повинна дати новий імпульс у розвитку мирних переговорів між Росією та Україною.

Видання стверджує, що європейська сторона стопорить рішення конфлікту, в той час як президент Росії Володимир Путін продовжує вести агресивну політику.

Протягом останніх п’яти років РФ керувала військовими діями на Донбасі. Згідно з січневим звітом ООН, жертвами конфлікту стали 13 тис. осіб і близько 30 тис. отримали поранення.

Також помічається, що регулярно порушуються Мінські угоди про припинення вогню.

Видання наголошує, що, хоча Франція і Німеччина є частиною нормандського формату, глави держав і урядів зустрічаються дуже рідко, зводячи всі контакти до спілкування між міністрами.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Путін заявив, що Росія може почати видавати російські паспорти всім громадянам України.