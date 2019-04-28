Туристичний катер затонув у Фінській затоці, є загиблі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n121345-turystychnyy-kater-zatonuv-u-finskiy-zatoci-ie-zagybli-foto.htmlРакурс
У Фінській затоці затонув туристичний катер. Аварія сталася в ніч на 28 квітня недалеко від Санкт-Петербурга.
Туристичний катер відправився на екскурсію вдень 27 квітня з причалу яхт-клубу «Центральний» в Санкт-Петербурзі. На борту судна перебували 9 пасажирів. Згідно з маршрутом, судно мало відвезти пасажирів у Кронштадт і ввечері повернутися назад, повідомляє «Фонтанка.ру».
На зворотному шляху туристичний катер втратив хід і заплутався в риболовецьких сітках. Пізніше піднявся сильний вітер. Пасажири катера почали вичерпувати воду і ще сильніше розгойдали судно, внаслідок чого воно перекинулось.
Одному пасажирові вдалося додзвонитися до екстрених служб. На місце події прибув рятувальний катер. Рятувальникам вдалося дістати з води вісьмох пасажирів, на яких були жилети. Пошуки одного пасажира туристичного катера тривають досі. Одна врятована пасажирка катера померла в лікарні.
Згідно з даними ЗМІ, на борту прогулянкового катера було всього лише вісім рятувальних жилетів.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки).