Прогулочный катер затонул в Финском заливе. Фото: www.belnovosti.by

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Ракурс

В Финском заливе затонул прогулочный катер. Авария случилась в ночь на 28 апреля недалеко от Санкт-Петербурга.

Прогулочный катер отправился на экскурсию днем 27 апреля с причала яхт-клуба «Центральный» в Санкт-Петербурге. На борту судна находились 9 пассажиров. Согласно маршруту, судно должно было отвезти пассажиров в Кронштадт и вечером вернуться обратно, сообщает «Фонтанка.ру».

На обратном пути прогулочный катер потерял ход и запутался в рыболовных сетях. Позже поднялся сильный ветер. Пассажиры катера начали вычерпывать воду и еще сильнее раскачали судно, в результате чего оно перевернулось.

Одному пассажиру удалось дозвониться в экстренные службы. На место происшествия прибыл спасательный катер. Спасателям удалось достать из воды восемь пассажиров, на которых были жилеты. Поиски одного пассажира прогулочного катера продолжаются до сих пор. Одна спасенная пассажирка катера умерла в больнице.

Согласно данным СМИ, на борту прогулочного катера было всего лишь 8 спасательных жилетов.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).