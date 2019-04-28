В Украине 6,7 млн человек приняли участие в Пасхальных богослужениях. Фото: twitter/poroshenko

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В Пасхальных богослужениях приняли участие почти 6,7 млн украинцев.

Покой граждан в усиленном режиме охраняли спасатели и правоохранители. Об этом сообщает первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в Facebook.

По случаю празднования Пасхи возле культовых сооружений несли патрулирование более 20 тыс. полицейских. Им в помощь привлекли 500 нацгвардейцев.

Для обеспечения безопасности на улицах были задействованы более 7 тыс. правоохранителей, а также более 1,6 тыс. патрульных выехали на дороги, чтобы обеспечить безопасность движения.

Отметим, что более 7 тыс. спасателей из Службы чрезвычайных ситуаций Украины находятся на круглосуточном дежурстве. В их распоряжении находится 2 тыс. единиц техники.

На охрану границы привлекли 7,5 тыс. пограничников, три корабля и четыре катера.

Как стало известно, пограничники не пропустили через границу 225 человек.