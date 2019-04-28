В Україні 6,7 млн осіб взяли участь у Великодніх богослужіннях (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n121344-v-ukrayini-6-7-mln-osib-vzyaly-uchast-u-velykodnih-bogoslujinnyah-foto.htmlРакурс
Спокій громадян в посиленому режимі охороняють рятувальники і правоохоронці.
Спокій громадян в посиленому режимі охороняють рятувальники і правоохоронці. Про це повідомляє перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий в Facebook.
З нагоди святкування Великодня біля культових споруд несли патрулювання більше 20 тис. поліцейських. Їм на допомогу залучили 500 нацгвардійців.
Для забезпечення безпеки на вулицях були задіяні понад 7 тис. правоохоронців, а також понад 1,6 тис. патрульних виїхали на дороги, щоб забезпечити безпеку руху.
Зазначимо, що більше 7 тис. рятувальників зі Служби надзвичайних ситуацій України перебувають на цілодобовому чергуванні. У їх розпорядженні знаходиться 2 тис. одиниць техніки.
На охорону кордону привернули 7,5 тис. прикордонників, три кораблі і чотири катери.
Як стало відомо, прикордонники не пропустили через кордон 225 осіб.