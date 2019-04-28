В Україні 6,7 млн ​​осіб взяли участь у Великодніх богослужіннях. Фото: twitter/poroshenko

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Спокій громадян в посиленому режимі охороняють рятувальники і правоохоронці.

Спокій громадян в посиленому режимі охороняють рятувальники і правоохоронці. Про це повідомляє перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий в Facebook.

З нагоди святкування Великодня біля культових споруд несли патрулювання більше 20 тис. поліцейських. Їм на допомогу залучили 500 нацгвардійців.

Для забезпечення безпеки на вулицях були задіяні понад 7 тис. правоохоронців, а також понад 1,6 тис. патрульних виїхали на дороги, щоб забезпечити безпеку руху.

Зазначимо, що більше 7 тис. рятувальників зі Служби надзвичайних ситуацій України перебувають на цілодобовому чергуванні. У їх розпорядженні знаходиться 2 тис. одиниць техніки.

На охорону кордону привернули 7,5 тис. прикордонників, три кораблі і чотири катери.

Як стало відомо, прикордонники не пропустили через кордон 225 осіб.