Патриарх Варфоломей впервые обратился с пасхальным посланием к украинцам / Фото: Twitter

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Пасхальное послание патриарха Варфоломея во время праздничного богослужения на Фанаре 28 апреля произносилось на украинском языке. Об этом в Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Во время праздничного богослужения на Фанаре патриаршее послание произносилось также на украинском языке», — написал Сибига.

По словам дипломата, еще год назад это казалось недостижимым. Сипига назвал пасхальное послание сильным.

В воскресенье патриарх Варфоломей лично отслужил праздничную литургию. Участие в богослужении принимал и украинский хор.

Напомним, 15 декабря прошлого года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Московского патриархата преимущественно отказались признать объединенную украинскую церковь. 5 января в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, а 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.