Патріарх Варфоломій вперше звернувся з великоднім посланням до українців / Фото: Twitter

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Великоднє послання патріарха Варфоломія під час святкового богослужіння на Фанарі 28 квітня виголошувалося українською мовою. Про це у Twitter написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Під час святкового богослужіння на Фанарі патріарше послання виголошувалося також української мовою», — написав Сибіга.

За словами дипломата, ще рік тому це здавалося недосяжним. Сипіга назвав великоднє послання сильним.

У неділю патріарх Варфоломій особисто відправив святкову літургію. Участь у богослужінні брав і український хор.

Нагадаємо, торік 15 грудня українські церкви об'єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Московського патріархату переважно відмовилися визнати об'єднану українську церкву. 5 січня у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, а 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.