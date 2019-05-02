В Канаде открыли самые быстрые американские горки. Фото: youtube

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Ракурс

Самые быстрые «американские гонки» открылись в Канаде в парке Canada’s Wonderland. Их уже назвали страшнейшими из-за петли в 360° и возможности испытать чувство свободного падения.

На новых горках можно разогнаться до 130 км/ч. Они открылись в конце апреля. Об этом сообщает LadBible, передает Medialeaks.

Свободное падение длится около трех секунд, когда вагонетки съезжают с высоты в 75 метров под углом 90°. В самих кабинках нет пола и ноги посетителей все время остаются на весу, что делает аттракцион уникальным.

Экстремальные горки назвали Yukon Striker и на них можно подняться на высоту 75 метров. Вагонетки преодолевают 1 км и 100 м.

Для тех, кто хочет прочувствовать новые «американские горки», но не планирует в ближайшее время лететь в Канаду было снято видео от первого лица.

У самого аттракциона есть своя легенда: якобы посетитель является человеком XIX века и отправился на поиски золота. В рамках истории золотоискатель проваливается в ущелье и преодолевает равнины.

Официальное открытие аттракциона для посетителей пройдет 3 мая.