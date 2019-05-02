У Канаді відкрили найшвидші «американські гірки». Фото: youtube

https://racurs.ua/ua/n121449-u-kanadi-vidkryly-nayshvydshi-amerykanski-girky-video.html

Ракурс

Найшвидші «американські гонки» відкрилися в Канаді в парку Canada’s Wonderland. Їх вже назвали найстрашнішим через петлю в 360° і можливість випробувати почуття вільного падіння.

На нових гірках можна розігнатися до 130 км/год. Вони відкрилися наприкінці квітня. Про це повідомляє LadBible, передає Medialeaks.

Вільне падіння триває близько трьох секунд, коли вагонетки з’їжджають з висоти в 75 метрів під кутом 90°. У самих кабінках немає підлоги і ноги відвідувачів весь час залишаються у висячому положенні, що робить атракціон унікальним.

Екстремальні гірки назвали Yukon Striker і на них можна піднятися на висоту 75 метрів. Вагонетки долають 1 км і 100 м.

Для тих, хто хоче відчути нові «американські гірки», але не планує найближчим часом летіти в Канаду було знято відео від першої особи.

У самого атракціону є своя легенда: нібито відвідувач є людиною XIX століття і вирушив на пошуки золота. В рамках історії золотошукач провалюється в ущелини і долає рівнини.

Офіційне відкриття атракціону для відвідувачів пройде 3 травня.