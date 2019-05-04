Впервые за 70 лет в Таиланде прошла коронация. Фото: twitter/loganspace3

https://racurs.ua/n121535-vpervye-za-70-let-v-tailande-proshla-koronaciya-video.html

Ракурс

В Таиланде впервые почти за 70 лет короновали нового монарха. Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) сегодня прошел все ритуалы и надел на себя корону весом 7,3 кг.

Торжественная церемония по случаю коронации 66-летнего монарха обошлась казне в 31 млн долл. Ее провели в Большом дворце Бангкока. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Коронация прошла после традиционного ритуала очищения, во время которого Раму Х омыли водой из более 100 источников Таиланда. Торжество по случаю коронации будет проходить в течение трех дней. За коронацией наблюдали десятки тысяч человек. Предыдущая церемония проходила в мае 1950 года.

Рама Х вступил на престол еще в декабре 2016 года, спустя 50 дней после смерти его отца. Из-за траура коронацию отложили почти на три года.

В связи с торжественным мероприятием король амнистировал более 40 тыс. заключенных.

Как ранее сообщал"Ракурс", несколько дней назад монарх женился на своем генерале Сутхиде Вачиралонгкорн. Она была главой личной охраны Рамы Х, а до этого работала простой стюардессой.