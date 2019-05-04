Вперше за 70 років в Таїланді пройшла коронація. Фото: twitter/loganspace3

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Ракурс

У Таїланді вперше майже за 70 років коронували нового монарха. Маха Вачіралонгкорн (Рама Х) сьогодні пройшов всі ритуали і надів на себе корону вагою 7,3 кг.

Урочиста церемонія з нагоди коронації 66-річного монарха обійшлася скарбниці в 31 млн дол. Її провели в Великому палаці Бангкока. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Коронація пройшла після традиційного ритуалу очищення, під час якого Раму Х вмили водою з понад 100 джерел Таїланду. Урочистості з нагоди коронації будуть проходити протягом трьох днів. За коронацією спостерігали десятки тисяч осіб. Попередня церемонія проходила в травні 1950 року.

Рама Х вступив на престол ще в грудні 2016 року, через 50 днів після смерті його батька. Через жалобу коронацію відклали майже на три роки.

У зв’язку з урочистим заходом король амністував більше 40 тис. ув’язнених.

Як раніше повідомляв «Ракурс», кілька днів тому монарх одружився зі своїм генералом Сутхідою Вачіралонгкорн. Вона була головою особистої охорони Рами Х, а до цього працювала простою стюардесою.