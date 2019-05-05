На самой высокой вершине Кавказского хребта — горе Эльбрус, расположенной на территории России, во время восхождения умер альпинист из Украины, 1985 года рождения.

Соответствующее сообщение местные спасатели получили сегодня около 12.00. К месту инцидента отправилась группа спасателей и две единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

По предварительным данным, альпинист потерял сознание и перестал подавать признаки жизни, находясь на высоте 3,5 тыс. м.

Всего высота Эльбруса над уровнем моря составляет 5 тыс. 642 м. Из-за неопределенности границы между Европой и Азией на Кавказе Эльбрус иногда называют самой высокой вершиной Европы.

Напомним, в августе прошлого года с Эльбруса сняли украинскую альпинистку. Находясь на горе на высоте 5 тыс. 250 м она при помощи фонарика смогла подать сигнал бедствия о том, что не может двигаться самостоятельно. Спасатели доставили альпинистку к подножью горы, от дальнейшей помощи она отказалась.