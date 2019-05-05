Сходження на гору Ельбрус, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n121567-na-elbrusi-pomer-alpinist-iz-ukrayiny.html

Ракурс

На найвищій вершині Кавказького хребта — горі Ельбрус, розташованій на території Росії, під час сходження помер альпініст з України, 1985 року народження.

Відповідне повідомлення місцеві рятувальники отримали сьогодні близько 12.00. До місця інциденту вирушила група рятувальників і дві одиниці техніки. Про це повідомляє прес-служба МНС РФ по Кабардино-Балкарській Республіці.

За попередніми даними, альпініст втратив свідомість і перестав подавати ознаки життя, перебуваючи на висоті 3,5 тис. м.

Всього висота Ельбрусу над рівнем моря становить 5 тис. 642 м. Через невизначеність кордону між Європою та Азією на Кавказі Ельбрус іноді називають найвищою вершиною Європи.

Нагадаємо, в серпні минулого року з Ельбрусу зняли українську альпіністку. Перебуваючи на горі на висоті 5 тис. 250 м вона за допомогою ліхтарика змогла подати сигнал лиха про те, що не може рухатися самостійно. Рятувальники доставили альпіністку до підніжжя гори, від подальшої допомоги вона відмовилася.