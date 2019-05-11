Оскверненный памятник во Фредополе, фото: «Наше Слово»

https://racurs.ua/n121797-v-polshe-oskvernili-pamyatnik-ukrainskim-podpolschikam-foto.html

Ракурс

В расположенном на юго-востоке Польши селе Фредополь (Подкарпатское воеводство) неизвестные осквернили памятник членам украинского подполья этого населенного пункта, установленный на местном кладбище.

Памятник представляет собой крест, на котором висит табличка с фамилиями подпольщиков. Об этом сообщает издание «Наше Слово».

Вандалы краской написали на памятнике нецензурные выражения на польском языке, допустив при этом орфографические ошибки: «Jbac UPA» «Mordercy kobiet i dzieci», «Stefan Bandera dziwka».

Также они закрасили краской табличку с фамилиями подпольщиков. Оставленные вандалами следы свидетельствуют, что они пытались сорвать эту табличку.

Отмечается, что это уже не первый случай осквернения украинских памятников в этом селе. В ноябре 2018 года неизвестные уничтожили здесь два памятника, установленные над могилами украинцев.

Напомним, в апреле в Польше из-за полученных в драке с группой граждан Украины травм умер 40-летний гражданин Польши. Инцидент произошел на западе страны в городе Ґожув-Великопольский.