Осквернений пам’ятник у Фредополі, фото: «Наше Слово»

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Ракурс

У розташованому на південному сході Польщі селі Фредополь (Підкарпатське воєводство) невідомі особи осквернили пам’ятник членам українського підпілля цього населеного пункту, встановлений на місцевому кладовищі.

Пам’ятник являє собою хрест, на якому висить табличка з прізвищами підпільників. Про це повідомляє видання «Наше Слово».

Вандали фарбою написали на пам’ятнику нецензурні вислови польською мовою, припустившись при цьому орфографічних помилок: «Jbac UPA» «Mordercy kobiet i dzieci», «Stefan Bandera dziwka».

Також вони замалювали фарбою табличку з прізвищами підпільників. Залишені вандалами сліди свідчать, що вони намагалися зірвати цю табличку.

Зазначається, що це вже не перший випадок осквернення українських пам’ятників у цьому селі. У листопаді 2018 року невідомі знищили тут два пам’ятники, встановлені над могилами українців.

Нагадаємо, у квітні в Польщі через отримані в бійці з групою громадян України травми помер 40-річний громадянин Польщі. Інцидент стався на заході країни в місті Ґожув-Великопольський.