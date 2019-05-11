Владимир Зеленский и Ду Вэй, фото: Владимир Зеленский

https://racurs.ua/n121802-zelenskiy-vstretilsya-s-poslom-kitaya-v-ukraine.html

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Украине Ду Веем.

Об этом сообщается на странице Зеленского в социальной сети Твиттер.

Отмечается, что во время встречи стороны говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между Украиной и Китаем.

Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции, — отмечается в сообщении на странице Зеленского.

Лидер Китая Си Цзиньпин 24 апреля поздравил Зеленского с победой на президентских выборах, направив соответствующую поздравительную телеграмму. Тогда глава КНР, в частности, отмечал, что Пекин готов укреплять связи с Киевом для улучшения сотрудничества в интересах двух стран.

Напомним, в апреле между Украиной и Китаем было достигнуто соглашение о предоставлении нашей стране наибольшей единовременной безвозмездной технико-экономической помощи за время независимости. Предусмотрено, что Украина получит помощь на сумму почти 800 млн грн — аварийно-спасательные машины и оборудование для ГСЧС.