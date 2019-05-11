Володимир Зеленський та Ду Вей, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n121802-zelenskyy-zustrivsya-z-poslom-kytau-v-ukrayini.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Китаю в Україні Ду Веєм.

Про це повідомляється на сторінці Зеленського в соціальній мережі Твіттер.

Зазначається, що під час зустрічі сторони говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між Україною та Китаєм.

Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції, — наголошується в повідомленні на сторінці Зеленського.

Лідер Китаю Сі Цзиньпін 24 квітня привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах, надіславши відповідну вітальну телеграму. Тоді очільник КНР, зокрема, наголошував, що Пекін готовий зміцнювати зв’язки з Києвом для покращення співпраці в інтересах двох країн.

Нагадаємо, у квітні між Україною та Китаєм було досягнуто угоду про надання нашій державі найбільшої одноразової безоплатної техніко-економічної допомоги за часи незалежності. Передбачено, що Україна отримає допомогу на суму майже 800 млн грн — аварійно-рятувальні машини та обладнання для ДСНС.