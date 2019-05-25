Десятки заключенных были убиты во время бунта в Венесуэле, есть раненые. Фото: publy

https://racurs.ua/n122344-desyatki-zakluchennyh-byli-ubity-vo-vremya-bunta-v-venesuele-est-ranenye.html

Ракурс

В Венесуэле во время неудачной попытки побега из тюрьмы погибли 29 человек. В результате возникших столкновений 19 полицейских получили ранения.

Loading...

Трагический инцидент произошел в городе Акаригуа на северо-западе страны. Официальные власти заявили, что во время попытки побега вспыхнула драка между конкурирующими бандами. Об этом сообщает издание Reuters.

Представитель тюрьмы заявил, что во время столкновений заключенные взорвали три гранаты. Правозащитные организации оспаривают возможность такого развития событий.

По их утверждению, вызывает сомнения, что во время столкновений между заключенными и полицией погибли исключительно заключенные и ни одного правоохранителя. Также правозащитники недоумевают, как могло попасть оружие в руки заключенных.

Оказалось, что заключенные несколько дней требовали помощи государственных омбудсменов. Их хотели перевести в отдаленные тюрьмы, где они не смогли бы видеться с родственниками.

По информации издания, полицейские блоки в Венесуэле предназначены для содержания арестованных граждан в течение 48 часов, на время предъявления обвинений. Однако тюрьмы слишком переполнены, а в судебной системе замечены хронические задержки в разбирательствах. В итоге, вместо 48 часов, граждан могут задерживать на месяцы и даже годы.

Отметим, что в Валенсии в 2018 году во время беспорядков вспыхнул пожар, в результате которого погибли 66 заключенных и две женщины, которые навещали близких.

Правозащитники утверждают, что в стране существует около 500 тюремных блоков, рассчитанных на содержание около 7 тыс. человек, однако сейчас там насчитывается 55 тыс. заключенных.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Мьянме освободили двух журналистов Reuters, которых незаконно удерживали в тюрьме более 500 дней.