Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Зеленский покинет Банковую. Фото: Главред

Главная Новости 24 мая: Зеленский переедет с Банковой, а в стране стартовала избирательная кампания

24 мая 2019, 23:16
999

Цена на газ в Украине не будет расти в следующие несколько месяцев. Цену на топливо устанавливает Кабмин и сейчас у них нет оснований повышать цену. Пункт меморандума Международного валютного фонда относительно цены уже выполнен, так что команда президента Владимира Зеленского не видит оснований для очередного повышения.

Loading...

В Украине сегодня стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля этого года. Указ о роспуске Верховной Рады президентом был обнародован накануне. Согласно действующему законодательству избирательная кампания стартовала на следующий день. В Центральной избирательной комиссии отметили, что к выборам уже готовы.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может получить 175 лет лишения свободы. Основателю известного интернет-портала в США выдвинули еще 17 пунктов обвинения. Если его признают виновным он получит фактически пожизненное заключение. Сейчас его обвиняют не только в сговоре с целью взлома компьютерной сети Пентагона, но и в незаконном получении и обнародовании секретных документов, имеющих отношение к национальной обороне.

На западе Украины сильные дожди вызвали подтопления. Наводнение повредило десятки домов, разрушило и повредило мосты. Уже эвакуировали 76 человек и откачали 25 тыс. 110 м куб. воды. В течение суток исчез десятилетний мальчик, которого потом нашли погибшим на берегу реки.

Администрацию президента на Банковой в центре Киева перенесут в другое место. Новоизбранный президент Владимир Зеленский решил изменить это здание по вопросам безопасности и секретности информации. Члены команды Зеленского даже не обустраивались в своих кабинетах в Администрации, так как переезд состоится в ближайшее время.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

«Кузница на Рыбальском»: два производства зарегистрировало ГБР по заявлениям Портнова

Госбюро расследований зарегистрировало два уголовных производства по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича. Эти производства касаются судостроительного предприятия «Кузница на Рыбальском»

Новости Украины
16:57   24 мая
Новости партнеров
Загрузка...