Зеленский покинет Банковую. Фото: Главред

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Цена на газ в Украине не будет расти в следующие несколько месяцев. Цену на топливо устанавливает Кабмин и сейчас у них нет оснований повышать цену. Пункт меморандума Международного валютного фонда относительно цены уже выполнен, так что команда президента Владимира Зеленского не видит оснований для очередного повышения.

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В Украине сегодня стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля этого года. Указ о роспуске Верховной Рады президентом был обнародован накануне. Согласно действующему законодательству избирательная кампания стартовала на следующий день. В Центральной избирательной комиссии отметили, что к выборам уже готовы.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может получить 175 лет лишения свободы. Основателю известного интернет-портала в США выдвинули еще 17 пунктов обвинения. Если его признают виновным он получит фактически пожизненное заключение. Сейчас его обвиняют не только в сговоре с целью взлома компьютерной сети Пентагона, но и в незаконном получении и обнародовании секретных документов, имеющих отношение к национальной обороне.

На западе Украины сильные дожди вызвали подтопления. Наводнение повредило десятки домов, разрушило и повредило мосты. Уже эвакуировали 76 человек и откачали 25 тыс. 110 м куб. воды. В течение суток исчез десятилетний мальчик, которого потом нашли погибшим на берегу реки.

Администрацию президента на Банковой в центре Киева перенесут в другое место. Новоизбранный президент Владимир Зеленский решил изменить это здание по вопросам безопасности и секретности информации. Члены команды Зеленского даже не обустраивались в своих кабинетах в Администрации, так как переезд состоится в ближайшее время.