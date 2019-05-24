Зеленський переїде з Банкової. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n122343-golovni-novyny-24-travnya-zelenskyy-pereyide-z-bankovoyi-a-v-krayini-startuvala-vyborcha-kampaniya.html

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Ціна на газ в Україні не буде зростати в наступні декілька місяців. Ціну на паливо встановлює Кабмін і наразі в них не має підстав підвищувати ціну. Пункт меморандуму Міжнародного валютного фонду стосовно ціни вже виконаний, так що команда президента Володимира Зеленського не бачить підстав для чергового підвищення.

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В Україні сьогодні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня цього року. Указ про розпуск Верховної Ради президентом був оприлюднений напередодні. Згідно з чинним законодавством виборча кампанія стартувала наступного дня. У Центральній виборчій комісії зазначили, що до виборів вже готові.

Засновник WikiLeaks Джуліан Асанж може отримати 175 років позбавлення волі. Засновнику відомого інтернет-порталу у США висунули ще 17 пунктів звинувачення. Якщо його визнають винним він отримає фактично довічне ув’язнення. Наразі його обвинувачують не тільки у змові з метою злому комп’ютерної мережі Пентагону, а й у незаконному отриманні й оприлюдненні засекречених документів, які мають стосунок до національної оборони.

На заході України сильні дощі спричинили підтоплення. Повінь пошкодила десятки будинків, зруйнувала та пошкодила мости. Вже евакуювали 76 осіб і відкачали 25 тис. 110 м куб. води. Протягом доби зник десятирічний хлопчик, якого потім знайшли загиблим на березі ріки.

Адміністрацію президента на Банковій у центрі Києва перенесуть в інше місце. Новообраний президент Володимир Зеленський вирішив змінити цю будівлю з питань безпеки та секретності інформації. Члени команди Зеленського навіть не облаштовувались у своїх кабінетах в Адміністрації, так як переїзд відбудеться найближчим часом.