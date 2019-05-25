Десятки ув'язнених були вбиті під час бунту в Венесуелі, є поранені. Фото: publy

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Ракурс

У Венесуелі під час невдалої спроби втечі з в’язниці загинули 29 осіб. Внаслідок виниклих зіткнень 19 поліцейських отримали поранення.

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Трагічний інцидент стався в місті Акарігуа на північному заході країни. Офіційна влада заявила, що під час спроби втечі спалахнула бійка між конкуруючими бандами. Про це повідомляє видання Reuters.

Представник в’язниці заявив, що під час зіткнень ув’язнені підірвали три гранати. Правозахисні організації оскаржують можливість такого розвитку подій.

За їхнім твердженням, викликають сумніви, що під час зіткнень між ув’язненими і поліцією загинули виключно ув’язнені та жодного правоохоронця. Також правозахисники дивуються, як могла потрапити зброя в руки ув’язнених.

Виявилося, що ув’язнені кілька днів вимагали допомоги державних омбудсменів. Їх хотіли перевести у віддалені в’язниці, де вони не змогли б бачитися з родичами.

За інформацією видання, поліцейські блоки в Венесуелі призначені для утримання заарештованих громадян протягом 48 годин, на час пред’явлення звинувачень. Однак в’язниці занадто переповнені, а в судовій системі помічені хронічні затримки в розглядах. У підсумку, замість 48 годин, громадян можуть затримувати на місяці і навіть роки.

Зазначимо, що в Валенсії в 2018 році під час заворушень спалахнула пожежа, в результаті якого загинули 66 ув’язнених і двоє жінок, які відвідували близьких.

Правозахисники стверджують, що в країні існує близько 500 тюремних блоків, розрахованих на утримання близько 7 тис. осіб, проте зараз там налічується 55 тис. ув’язнених.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в М’янмі звільнили двох журналістів Reuters, яких незаконно утримували у в’язниці понад 500 днів.