Состоялись выборы в Европарламент. Фото: Etcetera Media

https://racurs.ua/n122393-v-evropeyskom-parlamente-obyavili-rezultaty-vyborov-infografika.html

Ракурс

Результаты выборов в Европарламент, которые состоялись 26 мая, стали известны общественности.

Loading...

Наибольшее количество мест на ближайшие пять лет в ЕП получила Европейская народная партия. Ее депутаты займут 179 мест из 751 места. Второе место занял Прогрессивный альянс социалистов и демократов — 150 мест. Тройку лидеров замыкает Альянс либералов и демократов для Европы — 107 мандатов. Об этом сообщается на веб-странице Европейского парламента.

Депутаты Группы зеленых/Европейского свободного альянса получили 70 мест, представители Группы европейских консерваторов и реформистов — 58 мандатов. Избранники от Европы свободы и прямой демократии получили 56 мандатов, а представители Группы Европы наций и свободы — 58.

Еще 39 мест в Европарламенте займут депутаты Конфедеративной группы Европейских объединенных левых и Нордических зеленых левых. Семь мест займут депутаты, которые не присоединились к другим политсилам.

В Европарламенте отметили, что эти выборы были рекордными за последние два десятилетия. Явка избирателей в 27 странах составляла почти 51 процент.

Напомним, 26 мая в большинстве стран Европейского Союза состоялись выборы в Европарламент. Вчера голосование проходило в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.