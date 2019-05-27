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Відбулися вибори до Європарламенту. Фото: Etcetera Media

В Європейському парламенті оголосили результати виборів (ІНФОГРАФІКА)

27 тра 2019, 08:27
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Результати виборів до Європарламенту, які відбулися 26 травня, стали відомі громадськості.

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Найбільшу кількість місць на найближчі п’ять років в ЄП отримала Європейська народна партія. Її депутати займуть 179 місць із 751 місця. Друге місце посів Прогресивний альянс соціалістів і демократів — 150 місць. Трійку лідерів замикає Альянс лібералів і демократів для Європи — 107 мандатів. Про це повідомляється на веб-сторінці Європейського парламенту.

Депутати Групи зелених/Європейського вільного альянсу отримали 70 місць, представники Групи європейських консерваторів і реформістів — 58 мандатов. Обранці від Європи свободи та прямої демократії отримали 56 мандатів, а представники Групи Європи націй і свободи — 58.

Ще 38 місць в Європарламенті займуть депутати Конфедеративної групи Європейських об'єднаних лівих та Нордичних зелених лівих. Сім місць займуть депутати, які не приєдналися до інших політсил.

В Європарламенті відзначили, що ці вибори були рекордними за останні два десятиліття. Явка виборців у 27 країнах становила майже 51 відсоток.

Інфографіка: election-results.eu

Нагадаємо, 26 травня у більшості країн Європейського Союзу відбулися вибори до Європарламенту. Вчора голосування відбувалося в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Німеччині, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Швеції та на Кіпрі.

Джерело: Ракурс


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