Волкер заявил, что Россия должна выполнить требование морского трибунала относительно украинских моряков. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n122476-volker-zayavil-chto-rossiya-doljna-vypolnit-trebovanie-morskogo-tribunala-otnositelno-ukrainskih.html

Ракурс

В США поддержали требование морского трибунала ООН по освобождению украинских военнопленных моряков.

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Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на украинских моряков незаконно напали в международных водах и не существует законных оснований удерживать их в РФ. Об этом Волкер рассказал во время видеоконференции для европейских журналистов, передает УНИАН.

Волкер отмечает, что к украинским морякам необходимо относиться как к военнослужащим иностранного правительства и их незаконно отправили в Россию. Американец также отметил, что невозможно заставить РФ выполнить решение, но международное сообщество настаивает на этом.

Как известно, международный трибунал по морскому праву принял сторону Украины в деле по освобождению военнопленных моряков. Коллегия судей постановила, что позиция России относительно тайного проникновения моряков и провокации не нашла своего подтверждения.

Россия, в свою очередь заявила, что решение трибунала ничего не меняет и моряки останутся в СИЗО.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях Московский горсуд отклонил апелляцию адвокатов и оставил моряков под арестом до конца июля.