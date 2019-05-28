Волкер заявив, що Росія має виконати вимогу морського трибуналу щодо українських моряків. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n122476-volker-zayavyv-scho-rosiya-maie-vykonaty-vymogu-morskogo-trybunalu-schodo-ukrayinskyh-moryakiv.html

Ракурс

У США підтримали вимогу морського трибуналу ООН щодо звільнення українських військовополонених моряків.

Loading...

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що на українських моряків незаконно напали у міжнародних водах і не існує законних підстав утримувати їх в РФ. Про це Волкер розповів під час відеоконференції для європейських журналістів, передає УНІАН.

Волкер наголошує, що до українських моряків необхідно ставитися як до військовослужбовців іноземного уряду і їх незаконно відправили у Росію. Американець також зазначив, що неможливо змусити РФ виконати рішення, але міжнародна спільнота наполягає на цьому.

Як відомо, міжнародний трибунал з морського права прийняв сторону України у справі із звільнення військовополонених моряків. Колегія суддів постановила, що позиція Росії щодо таємного проникнення моряків та провокації не знайшла свого підтвердження.

Росія, у свою чергу заявила, що рішення трибуналу нічого не змінює і моряки залишаться у СІЗО.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями Московський міськсуд відхилив апеляцію адвокатів та залишив моряків під арештом до кінця липня.