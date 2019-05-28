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Волкер заявив, що Росія має виконати вимогу морського трибуналу щодо українських моряків. Фото: 5 канал
Волкер заявив, що Росія має виконати вимогу морського трибуналу щодо українських моряківhttps://racurs.ua/ua/n122476-volker-zayavyv-scho-rosiya-maie-vykonaty-vymogu-morskogo-trybunalu-schodo-ukrayinskyh-moryakiv.htmlРакурс
У США підтримали вимогу морського трибуналу ООН щодо звільнення українських військовополонених моряків.
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Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що на українських моряків незаконно напали у міжнародних водах і не існує законних підстав утримувати їх в РФ. Про це Волкер розповів під час відеоконференції для європейських журналістів, передає УНІАН.
Волкер наголошує, що до українських моряків необхідно ставитися як до військовослужбовців іноземного уряду і їх незаконно відправили у Росію. Американець також зазначив, що неможливо змусити РФ виконати рішення, але міжнародна спільнота наполягає на цьому.
Як відомо, міжнародний трибунал з морського права прийняв сторону України у справі із звільнення військовополонених моряків. Колегія суддів постановила, що позиція Росії щодо таємного проникнення моряків та провокації не знайшла свого підтвердження.
Росія, у свою чергу заявила, що рішення трибуналу нічого не змінює і моряки залишаться у СІЗО.
Як раніше повідомляв «Ракурс», днями Московський міськсуд відхилив апеляцію адвокатів та залишив моряків під арештом до кінця липня.
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