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Волкер заявив, що Росія має виконати вимогу морського трибуналу щодо українських моряків. Фото: 5 канал

Волкер заявив, що Росія має виконати вимогу морського трибуналу щодо українських моряків

28 тра 2019, 17:46
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У США підтримали вимогу морського трибуналу ООН щодо звільнення українських військовополонених моряків.

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Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що на українських моряків незаконно напали у міжнародних водах і не існує законних підстав утримувати їх в РФ. Про це Волкер розповів під час відеоконференції для європейських журналістів, передає УНІАН.

Волкер наголошує, що до українських моряків необхідно ставитися як до військовослужбовців іноземного уряду і їх незаконно відправили у Росію. Американець також зазначив, що неможливо змусити РФ виконати рішення, але міжнародна спільнота наполягає на цьому.

Як відомо, міжнародний трибунал з морського права прийняв сторону України у справі із звільнення військовополонених моряків. Колегія суддів постановила, що позиція Росії щодо таємного проникнення моряків та провокації не знайшла свого підтвердження.

Росія, у свою чергу заявила, що рішення трибуналу нічого не змінює і моряки залишаться у СІЗО.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями Московський міськсуд відхилив апеляцію адвокатів та залишив моряків під арештом до кінця липня.


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