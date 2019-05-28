Литва выслала из страны главреда российского пропагандистского СМИ Марата Касема, фото — Sputnik

https://racurs.ua/n122475-litva-vyslala-iz-strany-glavreda-rossiyskogo-propagandistskogo-smi.html

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Шеф-редактора агентства «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, его вышлют из страны.

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Касем прилетел из Москвы в командировку, его намерены выслать из страны и запретить въезд в течение пяти лет, сообщает «Sputnik Латвия».

Его задержали с формулировкой «угроза национальной безопасности, выдворяют из страны и закрывают въезд сроком на пять лет, — прокомментировала событие главный редактор российского пропагандистского холдинга Sputnik Маргарита Симоньян.

Журналист является гражданином Латвии. Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис сообщил, что Касема внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую Республику.

В 2018 году литовская разведка объявила, что Sputnik Lietuva является одним из инструментов России в реализации информационной политики в стране. Как утверждают в спецслужбе, портал стремится расширять влияние России в литовском информационным пространстве, распространять антизападные настроения, и формировать общественное мнение.

Sputnik — новостное агентство, основанное международным информационным агентством «Россия сегодня». Главный офис агентства находится в Москве.

Напомним, что в прошлый уикенд в Литве состоялся второй тур президентских выборов. Главой государства избран Гитанас Науседа, который подтвердил неизменность внешней политики своей страны, в частности, в отношеннии РФ.