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Литва вислала з країни головреда російського пропагандистського ЗМІ Марата Касема, фото — Sputnik

Литва вислала з країни головреда російського пропагандистського ЗМІ

28 тра 2019, 17:20
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Шеф-редактора агентства «Sputnik Литва» Марата Касема затримали в аеропорту Вільнюса, його вишлють з країни.

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Касем прилетів з Москви у відрядження, його мають намір вислати з країни і заборонити в’їзд впродовж п’яти років, повідомляє «Sputnik Латвия».

Його затримали з формулюванням «загроза національній безпеці, видворяють з країни і закривають в’їзд терміном на п’ять років, — прокоментувала подію головний редактор російського пропагандистського холдингу Sputnik Маргарита Симоньян.

Журналіст є громадянином Латвії. Прес-секретар Служби охорони держкордону Литви Гедрюс Мішутіс повідомив, що Касема внесли до списку осіб, яким заборонений в’їзд до Литовської Республіки.

У 2018 році литовська розвідка оголосила, що Sputnik Lietuva є одним з інструментів Росії в реалізації інформаційної політики в країні. Як стверджують у спецслужбі, портал прагне розширювати вплив Росії в литовському інформаційним просторі, поширювати антизахідні настрої, і формувати громадську думку.

Sputnik — новинне агентство, засноване міжнародним інформаційним агентством «Росія сьогодні». Головний офіс агентства знаходиться в Москві.

Нагадаємо, що минулого вікенду в Литві відбувся другий тур президентських виборів. Главою держави обрано Гітанаса Науседу, який підтвердив незмінність зовнішньої політики своєї країни, зокрема, щодо РФ.

Джерело: Ракурс


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