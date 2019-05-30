Южную Австралию накрыла мощная снежная буря (ФОТО, ВИДЕО)

Последствия непогоды, фото: SNOWSEARCH australia

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Ракурс

Горные районы расположенных на юго-востоке Австралии штатов Виктория и Новый Южный Уэльс накрыла мощная снежная буря.

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В результате непогоды местами выпало 65 см снега. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что спасатели уже оказали помощь десяткам людей, которых непогода неожиданно застала в этом регионе.

Синоптики подчеркивают, что такие сильные снегопады не характерны для этого времени года, официально снежный сезон в этих районах континента начинается 7 июля.

Так, на склонах горы Готам, где расположен одноименный горнолыжный курортный поселок, температура ночью опустилась до семи градусов ниже нуля.

Сообщается, что сегодня интенсивность непогоды уменьшилась и некоторые из местных жителей уже начинают прокладывать первые лыжные трассы в этом сезоне.

Напомним, этой зимой в результате сильных снегопадов в Европе погибли десятки людей, сотни тысяч домов остались без электроснабжения. Одной из основных причин гибели людей стал сход снежных лавин в горах. Кроме того, фиксировались случаи падения на людей деревьев, которые не выдерживали тяжести снега.