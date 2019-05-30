Наслідки негоди, фото: SNOWSEARCH australia

https://racurs.ua/ua/n122581-pivdennu-avstraliu-nakryla-potujna-snijna-burya-foto-video.html

Ракурс

Гірські райони розташованих на південному сході Австралії штатів Вікторія та Новий Південний Уельс накрила потужна сніжна буря.

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В результаті негоди подекуди випало 65 см снігу. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що рятувальники вже надали допомогу десяткам людей, котрих негода несподівано застала в цьому регіоні.

Синоптики наголошують, що такі сильні снігопади не є характерними для цієї пори року, офіційно сніжний сезон в цих районах континенту розпочинається 7 липня.

Так, на схилах гори Готам, де розташоване однойменне гірськолижне курортне селище, температура цієї ночі опустилася до семи градусів нижче нуля.

Повідомляється, що сьогодні інтенсивність негоди зменшилася й деякі з місцевих жителів вже починають прокладати перші лижні траси цього сезону.

Нагадаємо, цієї зими внаслідок сильних снігопадів в Європі загинули десятки людей, сотні тисяч будинків залишилися без електропостачання. Однією з основних причин загибелі людей стало сходження снігових лавин в горах. Крім того, фіксувалися випадки падіння на людей дерев, котрі не витримували ваги снігу.