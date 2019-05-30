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Наслідки негоди, фото: SNOWSEARCH australia
Південну Австралію накрила потужна сніжна буря (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n122581-pivdennu-avstraliu-nakryla-potujna-snijna-burya-foto-video.htmlРакурс
Гірські райони розташованих на південному сході Австралії штатів Вікторія та Новий Південний Уельс накрила потужна сніжна буря.
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В результаті негоди подекуди випало 65 см снігу. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Зазначається, що рятувальники вже надали допомогу десяткам людей, котрих негода несподівано застала в цьому регіоні.
Синоптики наголошують, що такі сильні снігопади не є характерними для цієї пори року, офіційно сніжний сезон в цих районах континенту розпочинається 7 липня.
Так, на схилах гори Готам, де розташоване однойменне гірськолижне курортне селище, температура цієї ночі опустилася до семи градусів нижче нуля.
Повідомляється, що сьогодні інтенсивність негоди зменшилася й деякі з місцевих жителів вже починають прокладати перші лижні траси цього сезону.
It’s a #blizzard at #Hotham! #coldsnap#snow#snowfallspic.twitter.com/jEMLqs7uTD— Hotham (@_hotham) 28 травня 2019 р.
Нагадаємо, цієї зими внаслідок сильних снігопадів в Європі загинули десятки людей, сотні тисяч будинків залишилися без електропостачання. Однією з основних причин загибелі людей стало сходження снігових лавин в горах. Крім того, фіксувалися випадки падіння на людей дерев, котрі не витримували ваги снігу.
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