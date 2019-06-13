В Венесуэле выпускают новые купюры, инфляция достигла 900%. Фото: РБК

https://racurs.ua/n123106-v-venesuele-vypuskaut-novye-kupury-inflyaciya-dostigla-900.html

Ракурс

В Венесуэле гиперинфляция 900% стала причиной запуска трех новых крупных купюр. В ближайшее время в оборот выйдут банкноты номиналом 10 тыс., 20 тыс. и 50 тыс. боливаров.

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Новые купюры будут вводить в обращение поэтапно, и они будут дополнять нынешний набор денежных знаков. Об этом сообщает Центральный банк республики, передает «РБК-Украина»

Деноминация в стране началась 20 августа прошлого года. Тогда правительство приняло решение убрать пять нулей с купюр и привязать новую валюту под названием суверенный боливар к национальной криптовалюте петро.

Отметим, что петро в свою очередь привязан к ценам на нефть и фактически к ней приравнивается. Такое нововведение привело к тому, что до 12 июня в Венесуэле самая крупная купюра была номиналом 500 боливар.

Однако на днях страна перешагнула отметку в 900% инфляции, что вызвало необходимость выпуска новых денег.

Как ранее сообщал «Ракурс», у Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 т золота из-за того, что страна просрочила выплаты по кредиту на 750 млн долл. Банк принял решение досрочно погасить кредит и проценты. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо уже обратился к банку и попросил возместить стране разницу в цене на золото.