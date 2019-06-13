У Венесуелі випускають нові купюри, інфляція досягла 900%. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n123106-u-venesueli-vypuskaut-novi-kupury-inflyaciya-dosyagla-900.html

Ракурс

У Венесуелі гіперінфляція 900% стала причиною запуску трьох нових великих купюр. Найближчим часом в обіг вийдуть банкноти номіналом 10 тис., 20 тис. і 50 тис. боліварів.

Loading...

Нові купюри будуть вводити в обіг поетапно, і вони будуть доповнювати нинішній набір грошових знаків. Про це повідомляє Центральний банк республіки, передає «РБК-Україна»

Деномінація в країні почалася 20 серпня минулого року. Тоді уряд прийняв рішення прибрати п’ять нулів з купюр і прив’язати нову валюту під назвою суверенний болівар до національної криптовалюти петро.

Зазначимо, що петро в свою чергу прив’язаний до цін на нафту і фактично до неї прирівнюється. Таке нововведення призвело до того, що до 12 червня в Венесуелі найбільша купюра була номіналом 500 болівар.

Однак днями країна переступила позначку в 900% інфляції, що викликало необхідність випуску нових грошей.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Венесуели Deutsche Bank конфіскував 20 т золота через те, що країна прострочила виплати по кредиту на 750 млн дол. Банк прийняв рішення достроково погасити кредит і відсотки. Лідер опозиції Хуан Гуайдо вже звернувся до банку і попросив відшкодувати країні різницю в ціні на золото.