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Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Путин надеется на быструю адаптацию Зеленского к новому статусу

13 июн 2019, 09:42
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Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на быструю адаптацию Владимира Зеленского к президентскому статусу.

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Об этом он заявил в недавнем интервью российскому телеканалу «Мир».

Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро, — заявил Путин.

По словам Путина, в настоящее время он не может дать какой-либо оценки деятельности Зеленского, «поскольку пока деятельности никакой нет».

Также Путин выразил уверенность в неизбежности «восстановление отношений» с Украиной.

Не может такого быть между частями одного и того же народа, или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами, — заявил президент РФ и выразил надежду, что новое руководство Украины будет «действовать энергично» в этом вопросе.

Напомним, Путин 24 апреля подписал указ, которым упростил процедуру выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донбасса. Реагируя на это решение Путина, в команде Зеленского заявили, что такие действия России являются еще одним подтверждением истинной роли этого государства как агрессора, который ведет войну против Украины.


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