Путін сподівається на швидку адаптацію Зеленського до нового статусу

Володимир Путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n123107-putin-spodivaietsya-na-shvydku-adaptaciu-zelenskogo-do-novogo-statusu.html

Ракурс

Президент Росії Володимир Путін заявив, що сподівається на швидку адаптацію Володимира Зеленського до президентського статусу.

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Про це він заявив у нещодавньому інтерв’ю російському телеканалу «Мир».

Я по собі знаю: для того, щоб навіть зрозуміти завдання, які перед ним стоять, буде потрібно немало часу. Сподіваюся, що ця адаптація до нової якості пройде досить швидко, — заявив Путін.

За словами Путіна, наразі він не може дати будь-якої оцінки діяльності Зеленського, «оскільки поки що діяльності ніякої немає".

Також Путін висловив упевненість у неминучості «відновлення відносин» з Україною.

Не може такого бути між частинами одного і того ж народу, або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами, — заявив президент РФ і висловив сподівання, що нове керівництво України буде «діяти енергійно» в цьому питанні.

Нагадаємо, Путін 24 квітня підписав указ, яким спростив процедуру видачі російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій Донбасу. Реагуючи на це рішення Путіна, в команді Зеленського заявили, що такі дії Росії є ще одним підтвердженням справжньої ролі цієї держави як агресора, що веде війну проти України.