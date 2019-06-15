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Инцидент произошел ночью в Вышгородском районе, фото: Kentucky Guard

Десять автобусов «Богдан» сгорели в результате пожара в Киевской области

15 июн 2019, 09:58
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Этой ночью в Вышгородском районе Киевской области в результате пожара сгорели десять автобусов «Богдан».

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Инцидент произошел в поселке городского типа Дымер. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что пожар вспыхнул сегодня ночью в 2.40. В 3.52 пожарные ликвидировали возгорание.

Жертв в результате этого инцидента нет, причины пожара устанавливаются.

Поселок Дымер расположен в 32 км к северу от Киева. На его территории, в частности, расположен автобусный парк, который обеспечивает сообщение поселка с Киевом и окрестными населенными пунктами.

Напомним, в январе 2018 года в Казахстане во время движения загорелся пассажирский автобус. В результате инцидента погибли 52 человека из 57, находившихся в тот момент в салоне транспортного средства. Впоследствии власти страны сообщили, что причиной пожара стала паяльная лампа, которую использовали для обогрева в салоне автобуса, поскольку двигатель транспортного средства заглох и внутри было прохладно.

Источник: Ракурс


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