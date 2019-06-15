Десять автобусов «Богдан» сгорели в результате пожара в Киевской области

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Инцидент произошел ночью в Вышгородском районе, фото: Kentucky Guard
Десять автобусов «Богдан» сгорели в результате пожара в Киевской областиhttps://racurs.ua/n123203-desyat-avtobusov-bogdan-sgoreli-v-rezultate-pojara-v-kievskoy-oblasti.htmlРакурс
Этой ночью в Вышгородском районе Киевской области в результате пожара сгорели десять автобусов «Богдан».
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Инцидент произошел в поселке городского типа Дымер. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что пожар вспыхнул сегодня ночью в 2.40. В 3.52 пожарные ликвидировали возгорание.
Жертв в результате этого инцидента нет, причины пожара устанавливаются.
Поселок Дымер расположен в 32 км к северу от Киева. На его территории, в частности, расположен автобусный парк, который обеспечивает сообщение поселка с Киевом и окрестными населенными пунктами.
Напомним, в январе 2018 года в Казахстане во время движения загорелся пассажирский автобус. В результате инцидента погибли 52 человека из 57, находившихся в тот момент в салоне транспортного средства. Впоследствии власти страны сообщили, что причиной пожара стала паяльная лампа, которую использовали для обогрева в салоне автобуса, поскольку двигатель транспортного средства заглох и внутри было прохладно.
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