Десять автобусів «Богдан» згоріли цієї ночі внаслідок пожежі на Київщині

Інцидент стався цієї ночі у Вишгородському районі, фото: Kentucky Guard

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Цієї ночі у Вишгородському районі Київської області внаслідок пожежі згоріли десять автобусів «Богдан».

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Інцидент стався у селищі міського типу Димер. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що пожежа спалахнула сьогодні вночі о 2.40. О 3.52 пожежники ліквідували займання.

Жертв внаслідок цього інциденту немає, причини виникнення пожежі встановлюються.

Селище Димер розташоване за 32 км на північ від Києва. На його території, зокрема, розміщений автобусний парк, котрий забезпечує сполучення селища з Києвом та навколишніми населеними пунктами.

Нагадаємо, у січні 2018 року в Казахстані під час руху загорівся пасажирський автобус. Внаслідок інциденту загинули 52 особи з 57, які в той момент перебували в салоні транспортного засобу. Згодом влада країни повідомила, що причиною пожежі стала паяльна лампа, котру використовували для обігріву в салоні автобуса, оскільки двигун транспортного засобу не працював і всередині було прохолодно.