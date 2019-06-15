Олександр Шевченко, фото: прес-служба партії «УКРОП»

https://racurs.ua/ua/n123202-piar-kampaniya-z-oblyvannya-nechystotamy-v-ivano-frankivskiy-budivelniy-kompaniyi-gotuut-pozov.html

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В івано-франківській будівельній компанії M Group Development готують позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації проти народного депутата та колишнього кандидата в президенти Олександра Шевченка, котрий звинуватив керівництво цієї фірми в причетності до нещодавньої провокації проти нього.

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Про це йдеться у відеозверненні, оприлюдненому прес-службою компанії.

І ми будемо робити все, щоб засідання суду відбулося ще до виборів, і було відкритим для громадськості і ЗМІ, — наголошує представник компанії у відеозверненні.

Також у компанії спростовують слова Шевченка про те, що місце зустрічі для переговорів у парку Військових Ветеранів в Івано-Франківську, де й сталася провокація проти нардепа, обирав її засновник Іван Мельник.

У компанії стверджують, що на зустрічі неодноразово наполягав саме Шевченко.

Час і місце зустрічі були ініційовані Шевченко, — наголошується у відеозверненні M Group Development.

Нагадаємо, нещодавно в Івано-Франківську на Шевченка вилили відро нечистот. За словами народного обранця, це зробив чоловік, котрий, під виглядом працівника комунального підприємства підійшов до нього під час зустрічі в парку з керівництвом місцевої будівельної компанії. Відео цього інциденту згодом з’явилося в інтернеті.