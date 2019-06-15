Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олександр Шевченко, фото: прес-служба партії «УКРОП»

«Піар-кампанія з обливання нечистотами»: в івано-франківській будівельній компанії готують позов проти нардепа Шевченка (ВІДЕО)

15 чер 2019, 09:18
999

В івано-франківській будівельній компанії M Group Development готують позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації проти народного депутата та колишнього кандидата в президенти Олександра Шевченка, котрий звинуватив керівництво цієї фірми в причетності до нещодавньої провокації проти нього.

Loading...

Про це йдеться у відеозверненні, оприлюдненому прес-службою компанії.

І ми будемо робити все, щоб засідання суду відбулося ще до виборів, і було відкритим для громадськості і ЗМІ, — наголошує представник компанії у відеозверненні.

Також у компанії спростовують слова Шевченка про те, що місце зустрічі для переговорів у парку Військових Ветеранів в Івано-Франківську, де й сталася провокація проти нардепа, обирав її засновник Іван Мельник.

У компанії стверджують, що на зустрічі неодноразово наполягав саме Шевченко.

Час і місце зустрічі були ініційовані Шевченко, — наголошується у відеозверненні M Group Development.

Нагадаємо, нещодавно в Івано-Франківську на Шевченка вилили відро нечистот. За словами народного обранця, це зробив чоловік, котрий, під виглядом працівника комунального підприємства підійшов до нього під час зустрічі в парку з керівництвом місцевої будівельної компанії. Відео цього інциденту згодом з’явилося в інтернеті.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Росія передала Україні капітана риболовецького судна, котрого утримували на території окупованого Криму (ФОТО)

Росія передала представникові українського омбудсмена капітана риболовецького судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, затриманого в травні минулого року за нібито незаконний вилов неподалік західного узбережжя окупованого Криму

Новини України
08:21
Новини партнерів
Загрузка...