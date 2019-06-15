Александр Шевченко, фото: пресс-служба партии «УКРОП»

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В ивано-франковской строительной компании M Group Development готовят иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против народного депутата и бывшего кандидата в президенты Александра Шевченко, который обвинил руководство этой фирмы в причастности к недавней провокации против него.

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Об этом говорится в видеообращении, обнародованном пресс-службой компании.

И мы будем делать все, чтобы заседание суда состоялось еще до выборов, и было открытым для общественности и СМИ, — отмечает представитель компании в видеообращении.

Также в компании опровергают слова Шевченко о том, что место встречи для переговоров в парке Военных Ветеранов в Ивано-Франковске, где и произошла провокация против нардепа, выбирал ее основатель Иван Мельник.

В компании утверждают, что на встрече неоднократно настаивал именно Шевченко.

Время и место встречи были инициированы Шевченко, — подчеркивается в видеообращении M Group Development.

Напомним, недавно в Ивано-Франковске на Шевченко вылили ведро нечистот. По словам народного избранника, это сделал мужчина, который под видом работника коммунального предприятия подошел к нему во время встречи в парке с руководством местной строительной компании. Видео этого инцидента позже появилось в интернете.