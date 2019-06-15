Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Александр Шевченко, фото: пресс-служба партии «УКРОП»

«Пиар-кампания по обливанию нечистотами»: в ивано-франковской строительной компании готовят иск против нардепа Шевченко (ВИДЕО)

15 июн 2019, 09:18
999

В ивано-франковской строительной компании M Group Development готовят иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против народного депутата и бывшего кандидата в президенты Александра Шевченко, который обвинил руководство этой фирмы в причастности к недавней провокации против него.

Loading...

Об этом говорится в видеообращении, обнародованном пресс-службой компании.

И мы будем делать все, чтобы заседание суда состоялось еще до выборов, и было открытым для общественности и СМИ, — отмечает представитель компании в видеообращении.

Также в компании опровергают слова Шевченко о том, что место встречи для переговоров в парке Военных Ветеранов в Ивано-Франковске, где и произошла провокация против нардепа, выбирал ее основатель Иван Мельник.

В компании утверждают, что на встрече неоднократно настаивал именно Шевченко.

Время и место встречи были инициированы Шевченко, — подчеркивается в видеообращении M Group Development.

Напомним, недавно в Ивано-Франковске на Шевченко вылили ведро нечистот. По словам народного избранника, это сделал мужчина, который под видом работника коммунального предприятия подошел к нему во время встречи в парке с руководством местной строительной компании. Видео этого инцидента позже появилось в интернете.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Украина — чемпион мира по футболу! Молодежная сборная в финале победила Республику Корею 3:1 (ФОТО)

Сборная Украины по футболу U-20 стала чемпионом мира по футболу. Молодежная сборная в финале победила Южную Корею 3:1. Наши футболисты первыми пропустили, но в дальнейшем смогли трижды отличиться

Новости мира
20:56   15 июн

Почему с нами не посоветовались? МИД РФ прокомментировал рассмотрение иска Украины в морском арбитраже Гааги

Россияне утверждают, что морской арбитраж в Гааге признает отсутствие компетенции по иску Украины. В Москве договорились до того, что Киев не имел права подавать иск, а сначала должен решить вопрос на переговорах с РФ

Новости мира
18:33   15 июн
Новости партнеров
Загрузка...