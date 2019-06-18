В 2050 году на Земле будут жить около 9,7 млрд людей, фото: John Whyte-Venables

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В 2050 году на Земле будут жить около 9,7 млрд людей.

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Об этом говорится в отчете ООН о перспективах мировой популяции людей, сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, за 30 лет количеством людей на планете вырастет еще на 2 млрд с сегодняшнего показателя 7,7 млрд человек.

Ожидается, что к концу века население мира возрастет до 11 млрд.

Наибольший прирост населения к 2050 году ожидается в Индии, которая, согласно прогнозам ООН, примерно в 2027 году обойдет Китай по численности населения и станет самой населенной страной мира.

На Индию и еще восемь стран — Нигерию, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Танзанию, Индонезию, Египет и США — придется более половины прогнозируемого роста населения к 2050 году.

Однако рост населения этих стран будет происходить на фоне замедления темпов рождаемости. В 1990 году среднее количество детей на одну женщину составляло 3,2. К 2019 году этот показатель сократился до 2,5, а к 2050 году, как ожидается, уменьшится до 2,2.

При этом уровень рождаемости 2,1 ребенка на одну женщину необходим, чтобы избежать сокращения населения в долгосрочной перспективе, отмечают в ООН.

Напомним, в прошлом году ООН опубликовала прогноз, сколько украинцев будут жить в городах и селах в 2050 году.