У 2050 році на Землі проживатимуть близько 9,7 млрд людей, фото: John Whyte-Venables

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У 2050 році на Землі проживатимуть близько 9,7 млрд людей.

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Про це йдеться у звіті ООН щодо перспектив світової популяції людей, повідомляє прес-служба організації.

Таким чином, за 30 років кількістю людей на планеті зросте ще на 2 млрд з сьогоднішнього показника 7,7 млрд осіб.

Очікується, що до кінця століття населення світу зросте до 11 млрд.

Найбільший приріст населення до 2050 року очікується в Індії, котра, згідно з прогнозами ООН, приблизно у 2027 році обійде Китай за кількістю населення й стане найбільш населеною країною світу.

На Індію та ще вісім країн — Нігерію, Пакистан, Демократичну Республіку Конго, Ефіопію, Танзанію, Індонезію, Єгипет і США — припаде понад половина прогнозованого зростання населення до 2050 року.

Проте зростання населення цих країн відбуватиметься на тлі уповільнення темпів народжуваності. У 1990 році середня кількість дітей на одну жінку становила 3,2. До 2019 року цей показник скоротився до 2,5, а до 2050 року, як очікується, зменшиться до 2,2.

При цьому рівень народжуваності 2,1 дитини на одну жінку необхідний, щоб уникнути скорочення населення в довгостроковій перспективі, наголошують в ООН.

Нагадаємо, торік ООН опублікувала прогноз щодо того, скільки українців житимуть у містах та селах у 2050 році.