Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У 2050 році на Землі проживатимуть близько 9,7 млрд людей, фото: John Whyte-Venables

В ООН розповіли, скільки людей житиме на Землі через 30 років

18 чер 2019, 10:31
999

У 2050 році на Землі проживатимуть близько 9,7 млрд людей.

Loading...

Про це йдеться у звіті ООН щодо перспектив світової популяції людей, повідомляє прес-служба організації.

Таким чином, за 30 років кількістю людей на планеті зросте ще на 2 млрд з сьогоднішнього показника 7,7 млрд осіб.

Очікується, що до кінця століття населення світу зросте до 11 млрд.

Найбільший приріст населення до 2050 року очікується в Індії, котра, згідно з прогнозами ООН, приблизно у 2027 році обійде Китай за кількістю населення й стане найбільш населеною країною світу.

На Індію та ще вісім країн — Нігерію, Пакистан, Демократичну Республіку Конго, Ефіопію, Танзанію, Індонезію, Єгипет і США — припаде понад половина прогнозованого зростання населення до 2050 року.

Проте зростання населення цих країн відбуватиметься на тлі уповільнення темпів народжуваності. У 1990 році середня кількість дітей на одну жінку становила 3,2. До 2019 року цей показник скоротився до 2,5, а до 2050 року, як очікується, зменшиться до 2,2.

При цьому рівень народжуваності 2,1 дитини на одну жінку необхідний, щоб уникнути скорочення населення в довгостроковій перспективі, наголошують в ООН.

Нагадаємо, торік ООН опублікувала прогноз щодо того, скільки українців житимуть у містах та селах у 2050 році.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Аваков закупить для Нацгвардії та ДСНС літаки АН-178

Державне підприємство «Антонов», що входить до складу ДК «Укроборонпром», отримає замовлення на виробництво літаків Ан-178 для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії

Новини України
09:53

Зеленський вибрав фразу, з якої почне зустріч з Путіним

Президент України Володимир Зеленський назвав першу фразу, з якої він почне зустріч з російським колегою Володимиром Путіним, якщо вона відбудеться. Він заявив, що зверне увагу на територіальну приналежність Криму і Донбасу

Новини України
09:19

ВМС України не повторюватимуть спроб проходження військових суден через Керченську протоку — Хомчак (ВІДЕО)

Український флот більше не здійснюватиме військових спроб пройти крізь Керченську протоку у такому форматі, як це було у листопаді 2018 року

Новини України
19:10   17 чер
Новини партнерів
Загрузка...