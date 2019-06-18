Новости Египта: что происходит в стране после внезапной смерти экс-президента Мурси, фото — ТАСС

https://racurs.ua/n123282-umer-v-zale-suda-chto-proishodit-v-egipte-posle-vnezapnoy-smerti-eks-prezidenta-mursi.html

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В Египте введен режим особого положения в связи со смертью бывшего президента Мухаммеда Мурси. Министерство внутренних дел Египта ввело его, опасаясь беспорядков и акций протеста.

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Полиция увеличила количество патрулей, отпуска всех сотрудников правоохранительных органов отменены, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, в церквях и мечетях, сообщает 18 июня «Анадолу».

Мухаммед Мурси умер в возрасте 68 лет 17 июня во время судебного заседания в деле о шпионаже, которое проходило в Каире. Вероятно, смерть наступила в результате сердечного приступа.

В 2013 году Мурси отстранили от власти военные. Впоследствии его обвинили в шпионаже в пользу исламистской группировки ХАМАС и с тех пор он находился под стражей. Новые египетские власти начали преследовать и сторонников экс-президента из организации «Братья-мусульмане».

Одним из первых на смерть Мурси отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал экс-главу Египта мучеником и обвинил в его смерти «египетских тиранов».

Мурси отдал жизнь, борясь за дело, в которое верил. История никогда не забудет тиранов, отправивших его в тюрьму и замучивших его, — заявил Эрдоган.

Убийством назвали смерть Мурси и «Братья-мусульмане». Они призвали своих сторонников собираться у зданий посольств Египта по всему миру. Раскритиковали условия содержания Мурси во время следствия и суда представители Human Right Watch. Они назвали их такими, которые могут рассматриваться как пытки в соответствии с Конвенцией ООН против пыток.

Египетское правительство игнорировало принципы содержания заключенных, — заявили в этой правозащитной организации.

Утром 18 июня Мурси похоронили в восточной части Каира. Об этом сообщил «Франс Пресс» со ссылкой на его адвоката. Между тем сын екс-президента заявлял, что власти запретили хоронить его отца на семейном кладбище в провинции Шаркия в дельте Нила.

Напомним, что осенью прошлого года уголовный суд столицы Египта приговорил к смертной казни 75 человек. Их обвиняли в организации протестов против свержения власти Мухаммеда Мурси военными в 2013 году.