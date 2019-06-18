Новини Єгипту: що відбувається у країні після раптової смерті екс-президента Мурсі, фото — ТАСС

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В Єгипті введено режим особливого становища у зв’язку зі смертю колишнього президента Мухаммеда Мурсі.

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Міністерство внутрішніх справ Єгипту запровадило його, побоюючись безладів та акцій протесту.

Поліція збільшила кількість патрулів, відпустки всіх співробітників правоохоронних органів скасовано, посилено заходи безпеки у державних і приватних структурах, у церквах і мечетях, повідомляє 18 червня «Анадолу».

Мухаммед Мурсі помер у віці 68 років 17 червня під час судового засідання у справі про шпигунство, яке відбувалося у Каїрі. Ймовірно, смерть настала внаслідок серцевого нападу.

У 2013 році Мурсі відсторонили від влади військові. Згодом його звинуватили у шпигунстві на користь ісламістського угруповання ХАМАС і відтоді він перебував під вартою. Нова єгипетська влада розпочала переслідувати й прихильників екс-президента з організації «Брати-мусульмани».

Одним з перших на смерть Мурсі відреагував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він назвав екс-очільника Єгипту мучеником і звинуватив у його смерті «єгипетських тиранів».

Мурсі віддав життя, борючись за справу, в яку вірив. Історія ніколи не забуде тиранів, які відправили його до в’язниці і замучили його, — заявив Ердоган.

Вбивством назвали смерть Мурсі й «Брати-мусульмани». Вони закликали своїх прихильників збиратися біля будівель посольств Єгипту по всьому світу. Розкритикували умови утримання Мурсі під час слідства та суду й представники Human Right Watch. Вони назвали їх такими, що можуть розглядатися як катування відповідно до Конвенції ООН проти катувань.

Єгипетський уряд ігнорував принципи утримання ув’язнених, — заявили у цій правозахисній організації.

Уранці 18 червня Мурсі поховали в східній частині Каїра. Про це повідомило «Франс Прес» з посиланням на його адвоката. Тим часом син екс-президента заявляв, що влада заборонила ховати його батька на сімейному кладовищі в провінції Шаркія в дельті Нілу.

Нагадаємо, що восени минулого року кримінальний суд столиці Єгипту засудив до смертної кари 75 осіб. Їх звинувачували в організації протестів проти повалення влади Мухаммеда Мурсі військовими у 2013 році.