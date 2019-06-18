Старейшая женщина Европы умерла в Италии. Иллюстрационное фото: travuscka

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Ракурс

В Италии умерла старейшая женщина Европы Мария Джузеппа Робуччи. Женщина скончалась во сне в возрасте 116 лет в своем доме в городе Фоджа на юго-востоке страны.

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Робуччи уверяла, что секрет долгой жизни кроется в здоровом питании, отказе от алкоголя и вере в Бога. Об этом сообщает Dailymail.

Робуччи родилась 20 марта 1903 года и пережила две мировые войны. Ее муж умер в далеком 1982 году. У пары было пятеро детей, девять внуков и 16 правнуков.

В 2012 году Робуччи стала почетным мэром Поджио Империале и теперь ее похороны будут организовываться городским советом. Среди соотечественников, Робуччи была третьей за всю историю, кто дожил до 116 лет, и прожила еще после этого три месяца.

Отметим, что на прошлой неделе умерла старейшая женщина Великобритании Грейс Джонс. В отличие от итальянки, 112-летняя британка заявляла, что ее секрет долголетия кроется в ежедневном распитии виски.

Как ранее сообщал «Ракурс», в мае Японии умер мужчина из старейшей в мире супружеской пары. Ему было 108 лет.