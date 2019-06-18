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Найстаріша жінка Європи померла в Італії. Ілюстративне фото: travuscka

Найстаріша жінка Європи померла в Італії (ФОТО)

18 чер 2019, 21:55
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В Італії померла найстаріша жінка Європи Марія Джузеппе Робуччі. Жінка померла уві сні у віці 116 років у своєму будинку в місті Фоджа на південному сході країни.

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Робуччі запевняла, що секрет довгого життя криється в здоровому харчуванні, відмові від алкоголю і вірі в Бога. Про це повідомляє Daily mail.

Робуччі народилася 20 березня 1903 року і пережила дві світові війни. Її чоловік помер в далекому 1982 році. У пари було п’ятеро дітей, дев’ятеро онуків і 16 правнуків.

Найстарша жінка Європи Марія Джузеппе Робуччі. Фото: Zuma press

У 2012 році Робуччі стала почесним мером Поджио Імперіалі і тепер її похорон буде організовуватися міською радою. Серед співвітчизників, Робуччі була третьою за всю історію, хто дожив до 116 років, і прожила ще після цього три місяці.

Зазначимо, що минулого тижня померла найстаріша жінка Великої Британії Грейс Джонс. На відміну від італійки, 112-річна британка заявляла, що її секрет довголіття криється в щоденному розпиванні віскі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в травні Японії помер чоловік з найстарішої в світі подружньої пари. Йому було 108 років.


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