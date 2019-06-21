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Народные депутаты просят КСУ рассмотреть конституционность закона о языке, фото: «Слово і діло»

В КСУ поступило представление группы депутатов относительно закона о языке

21 июн 2019, 17:35
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В Конституционный суд Украины (КСУ) поступило представление от 51 народного избранника относительно соответствия Конституции закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В тексте представления указано, что уполномоченными по поручению народными депутатами являются представители «Оппозиционного блока» Александр Долженков и Вадим Новинский.

Авторы документа просят открыть соответствующее конституционное производство и рассмотреть его в месячный срок как неотложное, а также признать языковой закон неконституционным.

Нарушение конституции авторы представления видят, в частности, в фактах неперсонального голосования народных избранников при рассмотрении этого законопроекта, а также в несоблюдении требования о том, что принятие новых законов не должно ограничивать существующие права и свободы граждан. Так, отмечается, что ранее требование об обязательном знании государственного языка не распространялась на лиц, которые имеют соответствующие физические недостатки — незрячих, глухих и немых.

Напомним, КСУ недавно признал соответствующим Основному закону указ президента от 21 мая о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

Источник: Ракурс


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